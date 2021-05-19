خانقين.. لا وفيات بكورونا خلال 48 ساعة

2021/05/19 | 23:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر طبي في قضاء خانقين، يوم الاربعاء عن تسجيل 23 اصابة جديدة بكورونا.

وقال المصدر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، وفضل عدم الكشف عن اسمه، ان خانقين سجلت 23 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضاف، ان القضاء سجل تعافي 5 مصابين كانوا يرقدون في مركز العزل الخاص بكورونا في خانقين، مبينا ان الحالات المصابة الراقدة المتبقية في الحجر الصي تبلغ 17 حالة.

وأكد ان قضاء خانقين لم يسجل وقايت بكورونا خلال اليومين المنصرمين، مشيرا الى ان عدد متلقي التطعيم بلقاح كورونا بلغ أكثر من 200 شخص.

PUKmedia هاميار علي

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