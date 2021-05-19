دوري الدرجة الاولى دوري مظاليم بإمتياز !

2021/05/19 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

لانعرف كيف جاءت تسمية دوري الدرجة

الاولى في العراق بدوري المظاليم ، هل

هي صدفة ؟ ام ان واقع هذه المسابقة والتي

تقام بإشراف الهيئة التطبيعية للاتحاد

العراقي لكرة القدم والذي يفترض

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