2021/05/19 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، موقفها من الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت.وقالت العمليات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “خلية الازمة وباجتماع مجلس الوزراء تقرر ان يكون الحظر يومي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تعلن موقفها من الحظر يومي الجمعة والسبت المركز الخبري الوطني.

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