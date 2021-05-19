فيديو.. مقتل فلسطينية كانت تحاول إطلاق النار على جنود إسرائيليين

2021/05/19 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت امرأة فلسطينية، الأربعاء، النار على إسرائيليين خارج مستوطنة جنوب الضفة الغربية، قبل أن يتمكن جنود من الجيش الإسرائيلي بقتلها، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

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