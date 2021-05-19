2021/05/19 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أن خلية الازمة قررت أن يكون الحظر يومي الجمعة والسبت حظراً جزئياً.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خلية الازمة و باجتماع مجلس الوزراء تقرر ان يكون الحظر يومي الجمعة والسبت حظرا جزئيا من الساعة 9 ليلاً الى الساعة 5 فجراً كباقي أيام الاسبوع".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، خلال جلستها المنعقدة الخميس الماضي، ايقاف قرار حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).