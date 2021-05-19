2021/05/19 | 23:27 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 19 مايو 2021 | 11:04 مساءً

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المنتجات النفطية تنفي ما تداولته بعض الصفحات بشأن ضبط صهاريج معدة للتهريب في كركوك

بغداد /..



نفت شركة توزيع المنتجات النفطية ما تداولته بعض الصفحات حول ضبط صهاريج معدة للتهريب في كركوك.



وقالت الشركة في بيان" تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية ما تداولته بعض الصفحات حول ضبط صهاريج معدة للتهريب في كركوك".



واضافت "كما تود ان تبين ان الصهاريج المذكورة صهاريج حكومية تتبع للاسطول الوطني الناقل التابع للشركة وكانت وسائقيها في مهمة رسمية لنقل المنتجات النفطية من مستودع كركوك الى محطة كهرباء الصدر في بغداد وحسب البرقيات الرسمية الصادرة من الجهات الامنية والمرفقة ادناه علما ان الصهاريج تخضع للرقابة عبر الاقمار الصناعية GPRS.



لذا اقتضى التنويه ".



وتابعت" نهيب بالصفحات والمواقع المتداولة لهذا الخبر توخي الدقة في اطلاق التصريحات واستيفائها من مصادرها المعتمدة كما تطالب الشركة بالافراج الفوري عن سائقيها لما لذلك من تعطيل لمهمة موظفين حكوميين في ادامة الخدمة العامة المقدمة للموطنين ".

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