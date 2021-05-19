طارق حرب في رسالة إلى “التشرينيين”: المقاطعة تعني فوز الأحزاب الحاكمة!

2021/05/19 | 23:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر الخبير القانوني طارق حارب، الأربعاء، مقاطعة الانتخابات القادمة من قبل “التشرينيين” بمثابة اعلان فوز الكتل السياسية الحاكمة.وقال حرب في تدوينة “الكتل الحزبية التي تقود العملية السياسية الآن بحثت عن طريق لمنع اصوات التشرينيين في الانتخابات في السماء واستعدادها لدفع اعلى الاثمان لمنع اصوات اهل تشرين من دخول الانتخابات؛ لان دخول التشرينيين في […]

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