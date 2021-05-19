2021/05/19 | 23:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجان لدراسة جدوى فتح 4 منافذ جديدة في 4 محافظات.وقال عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إنه وردت لهيئة المنافذ الحدودية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق تشكل لجنة لدراسة جدوى فتح 4 منافذ حدودية جديدة مع السعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق تشكل لجنة لدراسة جدوى فتح 4 منافذ حدودية جديدة مع السعودية وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).