الأونكتاد: مستوى قياسي لتعافي التجارة العالمية من كورونا الربع الأول

2021/05/19 | 23:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن التجارة في السلع خلال الربع الأول من عام 2021 كانت أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، لكن التجارة في الخدمات ظلت أقل بكثير من المتوسطات.الأداء القوي لصادرات شرق آسيا دعم تعافي التجارة …

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