العراق يسجل اكثر من 4600 اصابة بكورونا و40 حالة وفاة

2021/05/19 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، الأربعاء، ارتفاعاً بعدد

وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والبيئة، في بيان

تلقت وكالة نون نسخة منه، أنها "سجلت 4609

اصابات بفيروس كورونا، و40 حالة وف

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