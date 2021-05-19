العميد الكربلائي ينتزع فوزا مهماً من سوق الشيوخ

2021/05/19 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

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حقق فريق نادي كربلاء فوزه الاول في

بطولة دوري الدرجة الاولى المؤهلة

للدوري الممتاز بعد ان استطاع ان يسجل

فوزاً مهما على فريق نادي سوق الشيوخ

القادم من محافظة ذي قار ضمن مباريات

الجولة الرابعة في ا

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