لجنة نبابية بالعراق تعد مسودتين لقانون العفو العام عن المحاكمين بالفساد المالي

2021/05/19 | 23:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أنها أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين، وكشفت عن صيغتيهما.وقال حسن فدعم، عضو اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن اللجنة القانونية في …

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