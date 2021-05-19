2021/05/19 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تزايد حدة الانتقادات ضد الصين من قبل عدة دول غربية بسبب قمعها للأقليات العرقية والدينية في إقليم شينجيانغ، شمال غرب البلاد، لاسيما أقلية الأيغور، التزمت حكومات دول ذات أغلبية مسلمة الصمت إزاء تصرفات بكين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع "المكشوف" عن الصين.. لماذا ترفض دول إسلامية انتقاد قمع بكين للأيغور؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع "المكشوف" عن الصين.. لماذا ترفض دول إسلامية انتقاد قمع بكين للأيغور؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).