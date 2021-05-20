يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا بعد فوزه على أتلانتا بهدفين لواحد

2021/05/20 | 00:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توّج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بفوزه في المباراة النهائية على أتلانتا بهدفين لواحد.

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