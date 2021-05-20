البرلمان العربي يطالب بتشكيل

2021/05/20 | 00:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بتشكیل "لجنة تقصي حقائق دولیة" وإعداد تقریر "محاید ومنصف" عن الجرائم القمعیة الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني باعتبارھا "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانیة".جاء ذلك في قرارات للبرلمان العربي في ختام اجتماعه …

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