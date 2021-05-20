2021/05/20 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق يوفنتوس الإيطالي لقبه الثاني هذا الموسم بعد الكأس السوبر المحلية، عندما ظفر الأربعاء بكأس إيطاليا إثر فوز صعب على أتالانتا 2-1، في مباراة شهدت عودة الجماهير للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يحرز كأس إيطاليا بفوز صعب على أتالانتا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يحرز كأس إيطاليا بفوز صعب على أتالانتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).