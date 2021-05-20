غوغل وسامسونغ توحدان جهودهما في مجال الساعات المتصلة

2021/05/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان‭ ‬فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركتا‭ “‬غوغل‭” ‬و‭”‬سامسونغ‭” ‬الثلاثاء‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬مشتركة‭ ‬بينهما‭ ‬للساعات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأخرى‭ ‬المتصلة‭ ‬بالإنترنت‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعهما‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭” ‬التي‭ ‬تتبوأ‭ ‬صدارة‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭.‬وأعلنت‭ ‬الشراكة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للمطورين‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ “‬غوغل‭” ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ “‬سامسونغ‭” ‬ستستخدم‭ […]

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