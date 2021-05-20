2021/05/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فرضت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬الأربعاء‭ ‬غرامة‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬وجه‭ ‬شتائم‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬لنجمة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ياباني‭ ‬لتلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬بعد‭ ‬انتحارها‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020‭.‬ وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الرجل‭ ‬بدفع‭ ‬1‭,‬29‭ ‬مليون‭ ‬ين‭ (‬11900‭ ‬دولار‭) ‬كتعويضات‭ ‬بعد‭ ‬شتمه‭ ‬النجمة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬هانا‭ ‬كيمورا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬محامي‭ ‬والدة‭ ‬الشابة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (12 ألف دولار غرامة لشاتم نجمة تلفزيونية يابانية بعد انتحارها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (12 ألف دولار غرامة لشاتم نجمة تلفزيونية يابانية بعد انتحارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).