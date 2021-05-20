مهرجان فيزا بور ليماج..صور تتيح فهم العالم

2021/05/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بربينيان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحضر‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ “‬فيزا‭ ‬بور‭ ‬ليماج‭” ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1989‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بربينيان‭ ‬الفرنسية‭ ‬ويُعتبر‭ ‬أبرز‭ ‬مهرجانات‭ ‬التصوير‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬المهرجان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صور‭ ‬أزمات‭ ‬تتيح‭ “‬فهم‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬من‭ ‬فنزويلا‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭.‬ وفي‭ ‬افتتاحية‭ ‬تناول‭ […]

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