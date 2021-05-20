باريس سان جرمان يحرز كأس فرنسا على حساب موناكو

2021/05/20 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق باريس سان جرمان لقبه الرابع عشر في كأس فرنسا لكرة القدم والثاني تواليًا بفوزه، الأربعاء، في النهائي 2-صفر على موناكو على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي العاصمة خلف أبواب موصدة.

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