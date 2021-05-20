إسرائيل‭ ‬تدرس‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وأزمة‭ ‬أمريكية‭ ‬فرنسية‭ ‬بشأن‭ ‬المشروع‭ ‬

2021/05/20 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماس‭ ‬تتعهد‭ ‬لمصر‭ ‬بعدم‭ ‬قصف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬شرط‭ ‬توقف‭ ‬تدمير‭ ‬الابراج‭ ‬ومقار‭ ‬الحركة‭ ‬ تل‭ ‬ابيب‭- – ‬رام‭ ‬الله‭ -‬نيويورك‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬–‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ يصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬الى‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬ورام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬فيما‭ ‬تكثفت‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدولية‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وخرجت‭ ‬إشارات‭ ‬متفاوتة‭ […]

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