2021/05/20 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حماس تتعهد لمصر بعدم قصف تل أبيب شرط توقف تدمير الابراج ومقار الحركة تل ابيب- – رام الله -نيويورك – الزمان – القاهرة- مصطفى عمارة يصل وزير الخارجية الألماني الى تل ابيب ورام الله في اول زيارة لمسؤول أوروبي خلال الحرب، فيما تكثفت الاتصالات الدولية للتوسط في وقف اطلاق النار، وخرجت إشارات متفاوتة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار وأزمة أمريكية فرنسية بشأن المشروع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار وأزمة أمريكية فرنسية بشأن المشروع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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