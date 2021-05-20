المضحك والمبكي في أرقام البلد

2021/05/20 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لغة العالم والناس، جماعات وأفراداً متعلمين وجاهلين اليوم، هي الارقام، كم تأخذ، وكم تدفع، وكم كان مبلغ راتبك وكم أصبح بعد عشرين سنة، وكم ولداً لديك، وكم دفعت أجرة بيتك، وكم زادت الضريبة هذا العام؟ هذه اللغة ليست مجردة وإنّما مقترنة بأسباب من الظروف والسقف الزمني، وهي ظروف تستند الى أرقام أخرى […]

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