محاكم باريس تلاحق صحافيين ابتزا ملك المغرب وعصابة سطت على موكب أمير سعودي

2021/05/20 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ تحفل‭ ‬محاكم‭ ‬باريس‭ ‬بقضيتين‭ ‬مثيرتين‭ ‬تخصان‭ ‬عناوين‭ ‬سياسية‭ ‬عربية،‭ ‬فقد‭ ‬أفادت‭ ‬ وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬انها‭ ‬علمت‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬أنه‭ ‬جرت‭ ‬إحالة‭ ‬صحافيَين‭ ‬فرنسيين‭ ‬على‭ ‬المحاكمة‭ ‬بشبهة‭ ‬طلبهما‭ ‬عدة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬كتاب‭ ‬محرج‭ ‬لها‭.‬ في‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬صفحة‭ […]

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