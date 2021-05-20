التغيير الوزاري المرتقب

2021/05/20 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكاظمي عن تعديل وزاري مرتقب بعد تقييم عمل الوزارات، هل تكفي المدة الزمنية لإصلاح إدارة الوزارات قبل الانتخابات المبكرة؟ هل خطوة الكاظمي مواجهة حزبية أم صولة انتخابية؟ التفاصيل في الحلقة

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