الخارجية التركية تصدر بياناً غاضباً من الاتهامات الأميركية الموجهة إلى أردوغان

2021/05/20 | 01:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ندّدت تركيا باتهامات واشنطن "غير المقبولة تماما" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإدلاء بتصريحات "معادية للسامية" بعد شنّ إسرائيل غارات على قطاع غزة.

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