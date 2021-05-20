ليفربول يخطف المركز الرابع من ليستر سيتي ويقترب من دوري الأبطال

2021/05/20 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف ليفربول المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، من ليستر سيتي بأفضلية فارق الأهداف في المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الأخيرة من نهاية الموسم بفوزه 3-صفر على مضيفه بيرنلي الأربعاء.

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