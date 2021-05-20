الاتحاد الأوروبي: إيران والولايات المتحدة على وشك إنهاء المواجهة بينهما وإحياء الاتفاق النووي

2021/05/20 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

على هامش الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا ، قال نائب المبعوث الخارجي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ، إن إيران والولايات المتحدة على وشك إنهاء المواجهة بينهما بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 وإحياء الاتفاق.وصرّح مورا: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا خلال الأيام العشرة الماضية ، لكن لا تزال هناك أشياء يتعين العمل عليها وسنعاود الاجتماع الأسبوع المقبل" ، "روح التسوية عالية ،أنا متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق نهائي ، ليس بعيدًا عن هنا "وأضاف مورا" إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستمددان الاتفاق المؤقت للتفتيش النووي الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا الأسبوع "ومن الجدير بالذكر ان إيران خضعت لعقوبات منذ أن تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق التاريخي في عام 2018 ، كان دبلوماسيون من الصين وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة في فيينا هذا الأسبوع لإجراء جولة رابعة من المحادثات التي تهدف إلى رفع تلك العقوبات مقابل تراجع إيران عن تحركاتها لتكثيف أنشطة التخصيب في البلاد ، حيث يراقب تجار النفط ودول الخليج عن كثب إمكانية حدوث انفراجة في محاولة لتحديد مدى السرعة التي قد تكون بها إيران قادرة على استئناف صادرات الخام الرئيسية والقيام بأعمال تجارية مع العالم.

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