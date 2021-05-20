مجلس النواب الأمريكي يصوت على تشكيل لجنة للتحقيق بهجوم الكابيتول

2021/05/20 | 02:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعصوت مجلس النواب الامريكي، بالاغلبية على تشكيل لجنة للتحقيق بالهجوم الذي حصل على الكابيتول في كانون الثاني الماضي.وذكرت وسائل اعلام امريكية، ان غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي يصوتون لصالح تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالهجوم على الكابيتول في كانون الثاني الماضي.المصدر: سكاي نيوز

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