البرلمان يناقش الملف الأمني

2021/05/20 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

من المقرّر أنْ يباشر البرلمان جلساته في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة العديد من الأمور، أبرزها الملف الأمني والخروقات التي تحدث وعمليات الاغتيال التي تطول الناشطين.

وقالت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، لـ”الصباح”: إنَّ “هيئة رئاسة البرلمان قد تدعو إلى جلسة خلال الأيام المقبلة بعد فترة الاستراحة التي فرضتها الأيام الأخيرة من رمضان وعطلة العيد، وستكون على جدول أعمال البرلمان العديد من الأمور المهمة التي تنتظره”، نافية “توقف البرلمان ولجانه عن أعمالهم لحين عقد الانتخابات في تشرين الأول المقبل».

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