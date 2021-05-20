الصحة تحذر من التطعيم بلقاحات مختلفة وتتوقع انخفاض الإصابات

2021/05/20 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

حذّرت وزارة الصحة والبيئة من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين، إلا بعد مرور مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام على إكمال التلقيح الأول وفق النظام المذكور، بينما توقعت أنْ تنخفض الإصابات بوباء كورونا أكثر في الأيام المقبلة».

يأتي ذلك في وقت حددت فيه شركة الخطوط الجوية موعد الرحلة الأخيرة لإجلاء العراقيين من الهند.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح حسن لـ”الصباح”: إنَّه “لا يجوز تطعيم الشخص بلقاحات مختلفة على جرعتين لأنَّه سيشعر بأعراض غير مريحة ومتعبة، ويجب الالتزام بنوع واحد من

اللقاحات».

ويستخدم العراق حالياً ثلاثة أنواع من اللقاحات هي سينوفارم واسترازينكا وفايزر، إذ يجري التطعيم للأشخاص بواسطة جرعتين وفق مدد زمنية معينة مقرة من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنَّ “الباحثين مستمرون بإجراء بحوث في المشكلات الصحية التي يسببها التطعيم بلقاحين مختلفين”، مبينةً أنَّ “جميع اللقاحات لا تعطي مناعة مدى الحياة، وقد نحتاج إلى جرعات منشطة بعد مرور ستة أشهر أو عام بحسب التحورات، وبإمكان أي شخص أنْ يلجأ إلى التطعيم بلقاح مختلف بعد تلك الفترة، حالها حال الانفلونزا الاعتيادية التي يتم تلقيحها

سنوياً».

ونوَّهت “بإمكانية ظهور أعراض جانبية عند الحصول على أي من اللقاحات المتاحة حالياً ويختلف أحدهما عن الآخر بطريقته بالعمل، لكنها أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة، وأي شخص له الحرية باختيار أي لقاح، ولكن من الجانب العلمي كلّ اللقاحات آمنة

وفعالة».

وسبق أنْ أعلن مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي أنَّ “شركة فايزر ستضاعف كميات اللقاح المجهز للعراق في شهر تموز المقبل بـ 10 أضعاف مما يصلنا حالياً وربما ستكون هناك قلة في اللقاحات في شهر حزيران المقبل».

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