2021/05/20 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد التعاون مع روسيا لجعل العالم أكثر "أمنا"، لكنه أكد أن واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على "أعمال عدائية"، وذلك خلال أول لقاء جمعه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف

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