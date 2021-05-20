شرطة الانبار تجري كشف الدلالة لإرهابي نفذ عدة عمليات اجرامية

2021/05/20 | 03:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أجرى قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، كشف الدلالة لإرهابي نفذ عدة عمليات اجرامية.وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار، انه "ضمن عمليات قيادة شرطة الانبار المستمرة في البحث عن الارهابيين وتقديمهم للعدالة أجرى قائد شرطة المحافظة الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار كشف الدلالة للإرهابي احمد امين كاظم الذي نفذ عدة عمليات ارهابية بحق مواطنين ابرياء منها حادثة مقتل لورنس الهذال في ناحية النخيب غرب الانبار وهو عضو برلمان سابق ".واضاف، "كذلك حادثة قتل الشهيد الملازم اول ابو بكر السامرائي وهو احد ضباط وزارة الداخلية حرس حدود المنطقة الخامسة ، وحادث قتل العميد السعودي الجنسية عوض قائد حرس حدود المنطقة الشمالية السعودية ضمن قاطع الجانب العراقي، وايضا حادث اختطاف وقتل الشرطي خالد هندال جديع، فضلا عن الهجوم على الفوج الثالث اللواء ٢٩ جيش عراقي في منطقة الكسرة ضمن قاطع مسؤولية النخيب".واشار الى ان "المتهمين الارهابين ارتكبوا واشتركوا بعدة جرائم ارهابية اعترف عليها وبكشف الدلالة للارهابي وتم تصديق الاقوال ابتدائيا وقضائيا عن الحوادث التي ارتكبها في عدة مناطق اغلبها كانت بسيارات مفخخة وبمساعدة ارهابيين عرب الجنسية ".وبين، ان "مواطنين من اهالي منطقة النخيب اثنوا على الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية في ملاحقة الارهابيين والمجرمين وطالبوا بانزال القصاص العادل لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين الابرياء" .من جهته، اكد قائد شرطة الانبار، ان "لفرقة العباس القتالية في منطقة النخيب دور كبير في تقديم المساعدة لمديرية مكافحة اجرام الانبار في القاء القبض على الارهابي الهارب والذي اعترف على جميع الجرائم التي ارتكبها بمعية افراد عصابته الذين مازال البحث عنهم جاري لينالوا جزاءهم العادل".

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