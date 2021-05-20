تصنيف روسيا ضمن أسوأ الوجهات للمغتربين

2021/05/20 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت منظمة مجتمع المغتربين "إنترنيشنز" روسيا من بين أسوأ البلدان للعيش والعمل في الخارج، وفق المسح الخاص بعام 2021 والصادر الثلاثاء.

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