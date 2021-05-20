مانشستر سيتي الأقرب لضم كين

2021/05/20 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام، في الميركاتو الصيفي المقبل. وترددت أنباء مؤخرا عن رغبة كين في مغادرة توتنهام، من أجل الانتقال لأحد الفرق الكبرى وتحقيق البطولات. وأكد رومانو أيضا، عبر حسابه على "تويتر"، أن كين اتخذ قراره بالرحيل عن السبيرز، وأخبر به الإدارة، لكنه لم يتلق موافقة النادي بعد.وأضاف أن توتنهام، حتى هذه اللحظة، يرفض رحيل النجم الإنجليزي، ويتمسك باستمراره مع الفريق.وأشار إلى أن مانشستر سيتي، هو أكثر الأندية جدية في مسألة ضم كين، ويستعد حاليا لبدء محادثات مع توتنهام بشأن الصفقة.

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