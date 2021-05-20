المفاوضون في محادثات النووي الإيراني يتحدثون عن “اتفاق بدأت ترتسم ملامحه”

2021/05/20 | 04:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا-(أ ف ب) – أعلن المفاوضون في ملف النووي الإيراني الأربعاء في ختام جولة محادثات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى كنف الاتفاق المبرم عام 2015، أن “تقدما ملموسا” قد تحقق، وأن ملامح اتفاق بدأت ترتسم.وفي ختام جولة المحادثات، قال الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي “حققنا تقدما […]

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