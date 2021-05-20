خلال لقائه مع نظيره الروسي.. بلينكن يؤكد وجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى السوريين

2021/05/20 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، على وجوب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

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