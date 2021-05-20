مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني..

2021/05/20 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفاوضون في ملف النووي الإيراني، الأربعاء، في ختام جولة محادثات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى كنف الاتفاق المبرم عام 2015، أن "تقدما ملموسا" قد تحقق، وأن ملامح اتفاق بدأت ترتسم.

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