إردوغان ينتقد

2021/05/20 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول إلى بورتو، واصفاً إياه بـ"السياسي".

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