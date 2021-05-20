2021/05/20 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيا في إيران، حملة لارتداء "أعلام الفخر" التي ترمز لمجتمع الميم في احتجاج غير مسبوق بعد مقتل شاب مثلي إيراني في جريمة شرف بسبب ميوله الجنسية.

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