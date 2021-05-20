2021/05/20 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام سرد الانعزيزي الله: كم الساعة الآن هناك، وفي أي الفصول تفتحون بوابة الحياة وجنات عدن؟لقد انتظرتُ طويلاً فصل الجنة على الأرض ولم أضجر بعد.



الحديث عن الجنة يستدعي الحديث عن عدن ثم اليمن ثم سوريا، ثم فلسطين والى نهاية المطاف وأنا لا قلب لي يا الله لكل هذا.أكتب إليك الآن وأنا غافية في حضن هذا الموج بمنتهى الأنانية.



أنا في النهاية غريبة مهاجرة، لا سماء لي ولا أرض غير اوهامي عن الحري ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات مهاجرة. رسائل الى الله - جاكلين سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات مهاجرة. رسائل الى الله - جاكلين سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).