2021/05/20 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الإكثار في ذكر الناموس ويقصدون به شريعة موسى القديمة هو إقرار كامل وصريح بأن عيسى وما قبله من الرسل وصولا لصاحب الشريعة هم جميعا أنبياء على دين اليهودية، مهما تنوعت التطورات العقدية أو أنحرفت أو تغيرت وفقا لما يحصل فهم يهود تابعين لناموس واحد (بحفظه وصايا الناموس، وبعبارة أخرى أطاع المسيح الفادي عِوضًا عنَّا الله الآب، إطاعة تامة، كما هو مكتوب "لأنه كما بمعصيّة الإنسان الواحد جُعل الكثيرون خطاة، ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسيح والناموس القديم - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسيح والناموس القديم - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).