القدس في عيون المقاومة.. لا سلام ولا أمن إلا بتحرير فلسطين - فواد الكنجي

2021/05/20 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي المواجهات التي تشهدها الساحة الفلسطينية هذه الأيام امتدت واتسعت نحو كل الأراضي الفلسطينية المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني المحتل؛ بعد إن تمادى هذا المحتل بالمساس بقدسية (القدس) و(الأقصى)؛ في وقت الذي يدرك الجميع – العدو والصديق – بان أي مساس بـ(القدس) مهما كان نوعه وشكله يثير الشعب الفلسطيني؛ فيهبوا هبة واحدة متحدين على قلب رجل واحد وعلى بكرة أبيهم دفاعا عن عاصمتهم الأبدية (القدس) ومقدساتها؛ فبع ......





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