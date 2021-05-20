2021/05/20 | 07:24 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: انسحاب "لوكهيد مارتن" الأميركية يحيي مشروع التسليح الروسي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: انسحاب "لوكهيد مارتن" الأميركية يحيي مشروع التسليح الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).