2021/05/20 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لما قال إنه استهداف لـ"راجمات صاروخية متعددة كانت موجهة نحو إسرائيل بالإضافة إلى مجمعات عسكرية في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف راجمات ومواقع عسكرية لحماس في غزة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف راجمات ومواقع عسكرية لحماس في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).