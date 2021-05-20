2021/05/20 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب وفقًا للفصل السابع والعشرين من إنجيل متى، كان يهوذا الإسخريوطي أحد تلاميذ المسيح الاثنا عشر.



قبل العشاء الأخير، ذهب إلى رُؤساء الكهنة ووافق على تسليمهم المسيح مُقابل ثلاثين قطعة من الفضة واتَّفق معهم على إخطارهم بالمكان، الذي يتناول فيه السيد المسيح العشاء ليلًا مع تلاميذه، وأوضح لهم أن الشخص الذي سوف يُقبله سيكون هو المسيح، لأن عساكر اليهود لا يعرفونه ولا يستطيعون تمييزه من بين تلاميذه.



وهكذا، قب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطبعون ومدعو التنوير (التزوير) والتبشيريون - سامي الذيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطبعون ومدعو التنوير (التزوير) والتبشيريون - سامي الذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).