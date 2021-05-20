المغرب/إسبانيا: الموقف الطبقي من المواجهة الديبلوماسية وأزمة الهجرة في سبتة - منظمة الصراع الطبقي

2021/05/20 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_الصراع_الطبقي يشكل ما يسمى “بالهجوم” على حدود سبتة من قبل آلاف المهاجرين الشباب خلال الأيام الأخيرة جزءا من نفس أزمة الهجرة التي ابتليت بها أفريقيا في العقود الأخيرة.



ومع ذلك فإن اندلاع هذه الأحداث خلق أزمة دبلوماسية جديدة بين إسبانيا والمغرب، يجب ربط أسبابها بالأزمة الاقتصادية التي أطلقتها الجائحة وتفاقم الصراع في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب.شن النظام المغربي، بقيادة المخزن (الذي هو زمرة ......





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