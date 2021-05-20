أوباما يتحدث عن الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة.. ويكشف سؤاله عند توليه الرئاسة

2021/05/20 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عدة تساؤلات حول الأجسام الطائرة خلال لقاء تلفزيوني، وقال موقع "سي أن أن" إن أوباما "هو شخص عادي مثلنا، ويريد معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل أشكال أخرى للحياة".

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