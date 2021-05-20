فلسطين والنضال اللا-عنفي.. والصديق خضر قاسم. - حمزة رستناوي

2021/05/20 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمزة_رستناوي النص الأول لحمزة رستناوي: مع كل التضامن مع ضحايا التوحش الصهيوني من أهلنا الف ......





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