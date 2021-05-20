تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكابيتول

2021/05/20 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعصادق مجلس النواب الأمريكي على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي.وصوت 252 نائبا لصالح تشكيل اللجنة مقابل 175 صوتا ضدها، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بهذا الصدد.وسعى زعيما الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ كيفين ماكارثي وميتش ماكونيل لمنع تمرير مشروع القانون بشأن تشكيل اللجنة، لكن 35 نائبا من أصل الـ 211 نائبا عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب أيدوا تشكيل اللجنة.ويعتبر ماكارثي حليفا مقربا من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعرب عن معارضته لتشكيل اللجنة.يذكر أن الكونغرس نظر في يناير الماضي في عزل ترامب من منصب الرئاسة على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الذي تعرض لهجوم أنصاره في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي تحدث ترامب عن تزويرها.المصدر: "رويترز"

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