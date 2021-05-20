الصحة تتحدث عن لقاح كورونا وتؤكد: لا توجد مناعة مدى الحياة

2021/05/20 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذّرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين، إلا بعد مرور مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام على إكمال التلقيح الأول وفق النظام المذكور، بينما توقعت أنْ تنخفض الإصابات بوباء كورونا أكثر في الأيام المقبلة.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح […]

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